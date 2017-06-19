В Молдове запретят неквалифицированных косметологов
Малоинвазивные косметические процедуры смогут проводить только медики, прошедшие подготовку по специальности дерматовенерология, в которую включат несколько часов косметологии.
Малоинвазивные косметические процедуры смогут проводить только медики, прошедшие подготовку по специальности дерматовенерология, в которую включат несколько часов косметологии.
Дополнительный курс введут в учебную программу с сентября.
Выпускники других специальностей смогут заниматься малоинвазивной косметологией только после того, как пройдут четырехмесячный курс дерматовенерологии в университете медицины и фармакологии.
Медики, уже предоставляющие подобные услуги, должны подтвердить свою компетентность перед комиссией министерства, а те, у кого нет нужного диплома — пройти дополнительный курс.