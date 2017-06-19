Сагинтаев: В Казахстане упростят возврат НДС для бизнеса

Сегодня в ходе совместного заседания палат Парламента мажилисмен Нуртай Сабильянов отметил недостатки отечественной системы возврата НДС и спросил у главы Кабмина, как планируется менять подходы по возврату налога на добавленную стоимость в республике.

«Это очень сложный по администрированию налог и говорить о том, что мы не будем возвращать НДС, наверное, было бы неправильным, так как сегодня у нас растет экономика, растет объем инвестиций и растет экспорт. Все наши добросовестные экспортеры, мы сегодня мониторим 300 крупных компаний, после поставки своей продукции на экспорт в обязательном порядке предъявляют нам по возврату суммы по НДС. Поэтому мы тщательно эти вопросы рассматриваем», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер отметил, что сегодня очень много претензий поступает со стороны экспортеров в связи с тем, что не во время возвращаются НДС.

«Но приходится перепроверять по “длинному колену”. Очень часто бизнес поднимал вопрос, именно как раз таки о возврате НДС, что принимаются вот эти кривые, неправильные схемы по возврату НДС. Поэтому долгий процесс возврата НДС, проверки. Если посмотреть на ежегодную статистику — получается 500−600 млрд тенге, это тот объем который всегда после окончательной проверки предъявляется к возврату. Но в связи с тем, что много нареканий к нам со стороны крупного бизнеса, мы поменяли методику. Сейчас 70% автоматом возвращается крупному и по остальным 30% идет уже проверка. Если какие-то нарушения находятся, то ранее выплаченные 70% предъявляются к штрафным санкциям и тем самым обратно возвращаются. Но будем ли долго по такой схеме продвигаться, это большой вопрос, сейчас в мире новые технологии появляются. Сейчас начали применять в пилотном режиме электронные счета-фактуры, кто работает по этой схеме, проверка осуществляется в рамках 30 дней», — пояснил Бакытжан Сагинтаев.

Глава Кабмина сообщил, что со следующего года эта схема будет применяться только в отношении крупных компаний, а с 2019 года все другие компании подпадут под данный механизм.

«Сегодня цифровые технологии везде в нашей жизни применяются, поэтому мы также отрабатываем вопрос применения “больших данных”, то есть, кто попадает уже сюда, данные все будут находиться в серверах и такого количества проверок не надо будет. Так мы намного улучшим администрирование, тем самым, мы думаем, что все возникающие сегодня вопросы отпадут, и мы уже чистую картину увидим. В любом случае, сумма будет возвращаться для честных товаропроизводителей и тех, которые честно предъявляют свои требования по результатам экспортной продукции», — резюмировал Бакытжан Сагинтаев.