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21:37 (мск), источник: Sputnik.by

Временно закрыты 10 «мясных» предприятий Минской области

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Деятельность десяти предприятий по производству продуктов питания приостановлена в Минской области, сообщил в понедельник Россельхознадзор.

Источник: AP 2017

Российское ведомство с 6 февраля текущего года временно ограничило поставки в РФ говядины и субпродуктов некоторых заводов Минской области. Данные меры были введены из-за нарушений требований ЕАЭС и сомнений в белорусском происхождении продукции, которая отгружалась в Россию.

«Ветеринарной и санитарной службами Минской области Беларуси проведены проверки предприятий Минской области, в ходе которых выявлены нарушения условий производства и реализации продукции. В этой связи до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 10 предприятий», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Так, приостановлена деятельность:

ОАО «АгроснабкомплектПлюс» ЗАО «Мясной замок-Экопром» убойного цеха Смолевичского РайПО убойного цеха Молодечненского РайПО\ колбасного цеха КСУП «Першаи-2014» ОАО «Занарочанский» колбасного цеха Несвижского РайПО скотоубойного пункта Столбцовского РайПО убойного цеха Червенского РайПО цеха мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».

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