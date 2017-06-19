Временно закрыты 10 «мясных» предприятий Минской области
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Деятельность десяти предприятий по производству продуктов питания приостановлена в Минской области, сообщил в понедельник Россельхознадзор.
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Деятельность десяти предприятий по производству продуктов питания приостановлена в Минской области, сообщил в понедельник Россельхознадзор.
Российское ведомство с 6 февраля текущего года временно ограничило поставки в РФ говядины и субпродуктов некоторых заводов Минской области. Данные меры были введены
«Ветеринарной и санитарной службами Минской области Беларуси проведены проверки предприятий Минской области, в ходе которых выявлены нарушения условий производства и реализации продукции. В этой связи до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 10 предприятий», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Так, приостановлена деятельность:
ОАО «АгроснабкомплектПлюс» ЗАО «Мясной замок-Экопром» убойного цеха Смолевичского РайПО убойного цеха Молодечненского РайПО\ колбасного цеха КСУП «Першаи-2014» ОАО «Занарочанский» колбасного цеха Несвижского РайПО скотоубойного пункта Столбцовского РайПО убойного цеха Червенского РайПО цеха мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».