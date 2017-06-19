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20:33 (мск), источник: Капитал

Кабмин спрогнозировал доллар по 31 грн

Бюджетная резолюция, утвержденная правительством на 2018−2020 годы, предусматривает среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 29−31 грн/$.

Источник: Капитал

Об этом говорится в тексте резолюции, обнародованной на сайте Верховной Рады.

Согласно базовому сценарию, в текущем году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 грн/$, тогда как в 2018 году прогнозируется на уровне 29,3 грн/$, в 2019 — 30,5 грн/$, в 2020 — 31 грн/$.

Импорт товаров и услуг в 2018 году ожидается на уровне $61,806 млрд, в 2019 — $65,649 млрд, в 2020 — $70,104 млрд.

Кабмин прогнозирует экспорт товаров и услуг в 2018 году на уровне $54,419 млрд, 2019 — $57,718 млрд и в 2020 — $62,427 млрд.

Напомним, Кабмин сохранил план поступлений от приватизации в 2018—2019 годах 17,1 млрд грн.

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