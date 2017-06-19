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21:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник обрежут

Президент дал поручение подготовить проект указа с целью изменения границ Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. От него планируется отрезать часть территории для вовлечения их в хозяйственный оборот.

Источник: Ежедневник.by

Александр Лукашенко дал соответствующее поручение во время посещения заповедника.

Как отметил глава государства, как в первые годы своего президентства, так и сейчас он продолжает регулярно посещать Гомельщину, в том числе загрязненные радиацией места.

«За эти 20 лет очень многое изменилось. Здесь люди живут, как и во всей Беларуси. Это самая большая для меня радость, один из результатов этого президентского периода», — отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что вопрос восстановления и реабилитации пострадавших от АЭС территорий лично для него составляет большую часть жизни. Именно здесь приходилось принимать самые серьезные решения.

«Когда мы начали осваивать земли, очень много было критики в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти, построил деревянный дом», — отметил он.

Глава государства констатировал, что результаты проделанной работы в том числе отражены в экономических показателях. Так, за прошедшие несколько пятилеток в Гомельской области удалось удвоить и утроить производство продуктов питания в различных сегментах. «А покупают только чистую продукцию. Жесточайший контроль», — заметил президент.

В заповеднике Александр Лукашенко посетил нежилую деревню Бабчин, откуда после чернобыльской аварии было эвакуировано больше 700 человек. Часть имеющихся там построек используется для нужд заповедника. Главе государства доложили, что при соблюдении необходимых мер предосторожности значительная часть территорий по-прежнему может быть задействована для различных видов хозяйственной деятельности. Среди них деревообработка, пчеловодство, разведение племенных лошадей. Эти направления уже успешно освоены специалистами заповедника, которые в непростых условиях тем не менее получают нормативно-чистую продукцию. Александр Лукашенко лично ознакомился с хозяйством и продегустировал мед с местной пасеки.

Президент поручил и далее развивать соответствующие направления, что не только позволит эффективно содержать в порядке пострадавшие территории, но и создать новые рабочие места и условия для роста доходов жителей этого региона.

Главе государства также доложили о предложениях по изменению границ заповедника, из состава которого планируется исключить часть территорий и более активно вовлечь их в хозяйственный оборот. За прошедшие с момента аварии годы радиационный фон там значительно снизился, что обусловлено физическими процессами полураспада радиоактивных веществ. Кроме того, научные исследования последних десятилетий позволяют гарантировать получение на этих землях чистой продукции, а также безопасное развитие мясного и молочного животноводства. Президент поручил подготовить и внести на его рассмотрение проект соответствующего указа.

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