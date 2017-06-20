Алиханов: Для решения проблем дольщиков у нас есть земля в Калининграде

«Хочу отметить закон, который разрабатывало правительство области, в части применения инвестиционных механизмов для решения проблем обманутых дольщиков, — рассказал Алиханов. — Вы знаете, что у нас в собственности есть несколько земельных участков в городе. Я надеюсь, что один из них сможет стать механизмом решения. У нас есть наиболее проблемные дольщики, насколько я знаю, это “Ганза” и “Вивагс”. Будем стараться разобраться как можно быстрее с использованием этих механизмов. Сейчас закончим с нормативкой правительственной, и уже осенью начнем проводить конкурсы».

На вопрос, о каких земельных участках может идти речь, Алиханов сообщил, что у правительства в собственности земельные массивы на Артиллерийской, Химической, ул. Суворова. «Отдельные участки в собственности Корпорации. Они сельскохозяйственные, поэтому может мы будем давать возможность переводить ее под коттеджную застройку», — отметил Алиханов.