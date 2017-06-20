Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
В России подешевели частные дома
5 болезней из песочницы
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
СМИ: в Италии убита россиянка
Россиян коснутся нововведения в Трудовом кодексе
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11:43 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Для решения проблем дольщиков у нас есть земля в Калининграде

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов полагает, что правительство уже осенью сможет выйти на первый конкурс для инвесторов, позволяющий решить проблемы дольщиков. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Алиханов рассказал в понедельник на брифинге по итогам встречи с депутатами облдумы.

Источник: Новый Калининград

«Хочу отметить закон, который разрабатывало правительство области, в части применения инвестиционных механизмов для решения проблем обманутых дольщиков, — рассказал Алиханов. — Вы знаете, что у нас в собственности есть несколько земельных участков в городе. Я надеюсь, что один из них сможет стать механизмом решения. У нас есть наиболее проблемные дольщики, насколько я знаю, это “Ганза” и “Вивагс”. Будем стараться разобраться как можно быстрее с использованием этих механизмов. Сейчас закончим с нормативкой правительственной, и уже осенью начнем проводить конкурсы».

На вопрос, о каких земельных участках может идти речь, Алиханов сообщил, что у правительства в собственности земельные массивы на Артиллерийской, Химической, ул. Суворова. «Отдельные участки в собственности Корпорации. Они сельскохозяйственные, поэтому может мы будем давать возможность переводить ее под коттеджную застройку», — отметил Алиханов.

Напомним, депутаты Калининградской областной Думы в конце мая утвердили законопроект, реализация которого позволит достроить дома для оставшихся обманутых дольщиков. Врио вице-премьера Калининградской области Максим Федосеев сообщил, что законопроект коснется около 580 обманутых дольщиков Калининградской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Четвертые всенародные: памятка о выборах губернатора Калининградской области
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь