В Беларуси создадут собственный легковой автомобиль‍

Он пояснил, в Беларуси планируют открыть новый завод БелДжи, где будут поэтапно собирать штат технологов и конструкторов, которые выведут предприятие на новый уровень. В начале планируют организовать небольшое конструкторское бюро.

«Потом оно будет развиваться, и, может быть, в ближайшем будущем мы увидим автомобиль, сконструированный у нас», — считает Виталий Вовк.

Он отметил, что для усиления конкурентоспособности белорусской продукции сейчас создана стратегия развития машиностроения до 2020 года.

Скоро планируют разработать программу и до 2030 года. На осуществление планов собираются выделить не менее 17,5 миллиардов рублей. Источниками финансирования выступят и сами предприятия, и кредиты банков и товарные кредиты партнеров. Также есть планы получить кредиты от КНР.