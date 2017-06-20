Хрущевки превратят в щебень, урны и теннисные корты

Источник: Агентство «Москва»

Московские власти собираются переработать в стройматериалы мусор, оставшийся после сноса попавших в программу реновации домов. Степень утилизации снесенной хрущевки должна будет достигать 100%, рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы «Известиям» сообщили, что ведомство собирается актуализировать проект «Экологической стратегии Москвы до 2030 года» с учетом вторичного использования строительных отходов, которые возникнут при сносе старых домов в ходе программы реновации. — В частности, речь идет об «умном сносе» пятиэтажек, озеленении и строительстве новых зданий с использований энергоэффективных технологий, — рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

Понятие «умный снос» включает несколько направлений. Речь идет и о технологиях, позволяющих минимизировать шум и пыль при сносе зданий. Немаловажно и то, что большая часть строительных отходов будет отправлена на переработку для получения вторсырья, а не захоронена на полигонах. Антон Кульбачевский Руководитель департамента природопользования Москвы

По данным экспертов в строительной области, при сносе четырехподъездной хрущевки получится около 5,5 тыс. кубометров обломков бетонных плит или блоков. К ним надо прибавить еще 912 кубометров так называемых демонтируемых материалов. В основном речь идет о металлоломе, который без предварительной обработки можно будет поставлять для переплавки. В ходе программы реновации должно будет образоваться дополнительно не менее 30 млн кубометров строительных отходов. Конечно, при условии, что в городе снесут, как было сначала запланировано, 4,5 тыс. домов. — Вывезти на подмосковные свалки строймусор, полученный при программе реновации, не получится, — рассказал «Известиям» президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. — Иначе столичный регион ждет катастрофа — существующие полигоны просто не справятся с объемами мусора. Альтернатива одна — переработка. Существующие технологии позволяют перерабатывать практически весь мусор, полученный при сносе здания. Такой опыт у московских компаний, занимавшихся сносом хрущевок из первой волны, имеется.

Читайте также Мосгорсуд отклонил первый иск о программе реновации

По словам Валерия Теличенко, переработка старого бетона, металлолома, гудрона и стекла поможет окупить «значительную часть затрат на снос здания». Однако точные расчеты пока не были сделаны. — Для реализации такого производства требуется дробильная, металлорежущая и прочая техника, — пояснил Валерий Теличенко. — Утилизация битого стекла, кровельных материалов и старых столярных изделий требует более серьезных технологий — специальных линий и цехов по их переработке. В информационном письме, которое распространили в столичном департаменте природопользования, говорится, что существующие технологии позволят отправить на утилизацию до 100% мусора, полученного при разборке здания (документ имеется в распоряжении «Известий»). Технология «умного сноса» предусматривает поэтапный демонтаж зданий. Предполагается, что снос домов начнут с разборки инженерных коммуникаций. В ходе демонтажа весь мусор будет разделяться на фракции, а затем вывозиться на специализированные предприятия. В частности, кирпич и бетонные панели, плиты, лестничные пролеты отправят в дробильные цеха. Полученный после дробления щебень будет использоваться для отсыпки строительных площадок, временных дорог. Бетон, приготовленный с помощью вторичного щебня, пригодится при изготовлении целой номенклатуры железобетонных конструкций: фундаментных блоков, плит для перекрытий, перемычек, а также лестничных площадок и маршей. По мнению экспертов, стройматериал востребован нашей строительной отраслью.

Бетон, из которого сделаны панели хрущевок, давно набрал силу. Иными словами, этот щебень не будет крошиться, поэтому все изделия из него будут отличаться прочностью. Качественный бетон со временем становится прочнее. Валерий Теличенко Президент Московского государственного строительного университета