Китайцы из провинции Цзилинь помогут развить Приморский край

Об этом заявил первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым, которая прошла 19 июня в Чанчуне.

«За последние годы сотрудничество провинции Цзилинь с Дальним Востоком получило дополнительное развитие, мы уже накопили хорошие результаты. На сорок процентов выросли железнодорожные перевозки, на шесть — увеличились автомобильные. Интенсивно идет обмен бизнес-миссиями, наша делегация принимала участие в Восточном экономическом форуме. Все это позволило создать хорошую платформу для налаживания сотрудничества. Наш бизнес имеет большой интерес к инвестированию в проекты на Дальнем Востоке», — рассказал первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу.

Глава китайской стороны отметил практические возможность и готовность к развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который обеспечит перевозку грузов между китайским Чанчунем и российским Махалино.

Стороны договорились о плотном регулярном взаимодействии в рамках развития МТК и об ответном визите руководителей китайской провинции в Россию в июле текущего года — сообщает Минвостокразвития.

Отметим, что на данный момент общее экономическое развитие провинции Цзилинь и Приморского края в сравнении явно играет в пользу китайской стороны. Инфраструктура, развитие транспорта, и прочие нюансы — на порядок выше, чем в России. Приморцы надеются, что видимый результат от бесконечных встреч и конференций появится в ближайшее время.

Михаил Грач.