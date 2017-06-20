Китайцы из провинции Цзилинь помогут развить Приморский край
Дальний Восток России активно укрепляет сотрудничество с провинцией Цзилинь, сообщает ИА «Дейта».
Дальний Восток России активно укрепляет сотрудничество с провинцией Цзилинь, сообщает ИА «Дейта».
Об этом заявил первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым, которая прошла 19 июня в Чанчуне.
«За последние годы сотрудничество провинции Цзилинь с Дальним Востоком получило дополнительное развитие, мы уже накопили хорошие результаты. На сорок процентов выросли железнодорожные перевозки, на шесть — увеличились автомобильные. Интенсивно идет обмен
Глава китайской стороны отметил практические возможность и готовность к развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который обеспечит перевозку грузов между китайским Чанчунем и российским Махалино.
Стороны договорились о плотном регулярном взаимодействии в рамках развития МТК и об ответном визите руководителей китайской провинции в Россию в июле текущего года — сообщает Минвостокразвития.
Отметим, что на данный момент общее экономическое развитие провинции Цзилинь и Приморского края в сравнении явно играет в пользу китайской стороны. Инфраструктура, развитие транспорта, и прочие нюансы — на порядок выше, чем в России. Приморцы надеются, что видимый результат от бесконечных встреч и конференций появится в ближайшее время.
Михаил Грач.