Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Соловьев ответил требующим его увольнения россиянам
Пара ведет свободную от еды жизнь
Путин: США отказались от соглашения с Россией в последний момент
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Пушков объяснил, почему сбитый самолёт в Сирии — акт войны
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Теракт в Лондоне
03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Китайцы из провинции Цзилинь помогут развить Приморский край

Дальний Восток России активно укрепляет сотрудничество с провинцией Цзилинь, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Об этом заявил первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым, которая прошла 19 июня в Чанчуне.

«За последние годы сотрудничество провинции Цзилинь с Дальним Востоком получило дополнительное развитие, мы уже накопили хорошие результаты. На сорок процентов выросли железнодорожные перевозки, на шесть — увеличились автомобильные. Интенсивно идет обмен бизнес-миссиями, наша делегация принимала участие в Восточном экономическом форуме. Все это позволило создать хорошую платформу для налаживания сотрудничества. Наш бизнес имеет большой интерес к инвестированию в проекты на Дальнем Востоке», — рассказал первый секретарь партийного комитета провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу.

Глава китайской стороны отметил практические возможность и готовность к развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который обеспечит перевозку грузов между китайским Чанчунем и российским Махалино.

Стороны договорились о плотном регулярном взаимодействии в рамках развития МТК и об ответном визите руководителей китайской провинции в Россию в июле текущего года — сообщает Минвостокразвития.

Отметим, что на данный момент общее экономическое развитие провинции Цзилинь и Приморского края в сравнении явно играет в пользу китайской стороны. Инфраструктура, развитие транспорта, и прочие нюансы — на порядок выше, чем в России. Приморцы надеются, что видимый результат от бесконечных встреч и конференций появится в ближайшее время.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Владивосток назван самым вкусным городом
В Карелии более 120 человек ищут перевернувшихся на лодке детей
Освобожденный в КНДР американский студент скончался
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития рабочих отношений с РФ
Источник сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра»
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь