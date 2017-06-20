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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Курица из Хабаровского края оказалась опасной для жителей Приморья

Полуфабрикаты из мяса птицы, прибывшие из Хабаровского края оказались непригодны для употребления в пищу, об этом ИА Дейта сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В котлетах, бифштексах и фарше обнаружено превышение допустимого уровня лекарственного препарата — метаболита фуразолидона от 2,17 до 2,53 раз.

Фуразолидон — бактерицидный препарат, который добавляют в продукты питания для увеличения их сроков хранения. Его также подмешивают в корма для животных и птиц, чтобы они быстрее росли и не болели.

Татьяна Данилова.

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