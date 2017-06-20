Курица из Хабаровского края оказалась опасной для жителей Приморья
Полуфабрикаты из мяса птицы, прибывшие из Хабаровского края оказались непригодны для употребления в пищу, об этом ИА Дейта сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю.
Полуфабрикаты из мяса птицы, прибывшие из Хабаровского края оказались непригодны для употребления в пищу, об этом ИА Дейта сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю.
В котлетах, бифштексах и фарше обнаружено превышение допустимого уровня лекарственного препарата — метаболита фуразолидона от 2,17 до 2,53 раз.
Фуразолидон — бактерицидный препарат, который добавляют в продукты питания для увеличения их сроков хранения. Его также подмешивают в корма для животных и птиц, чтобы они быстрее росли и не болели.
Татьяна Данилова.