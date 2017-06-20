В школы Новосибирской области отправились тридцать новых автобусов

Анатолий Борисов, водитель школьного автобуса: «Хорошо, когда чистенькие, новые, аккуратненькие. Без всяких поломок, без ничего».

Сегодня почти 11 тысяч школьников области нуждаются в доставке от дома до школы. Учебные заведения необходима не только обеспечить транспортом, но и профессиональными водителями, проследить за качеством дорог. Расширение транспортного цеха позволит в предстоящем учебном году пересмотреть маршруты — и сделать их короче. Некоторым школьникам, например, приходится проезжать через несколько населенных пунктов, прежде чем, они добираются до школы.