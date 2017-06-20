В школы Новосибирской области отправились тридцать новых автобусов
Тридцать три новых школьных автобуса отправились сегодня в районы Новосибирской области. В том числе — взамен устаревшему транспорту.
Тридцать три новых школьных автобуса отправились сегодня в районы Новосибирской области. В том числе — взамен устаревшему транспорту.
Анатолий Борисов, водитель школьного автобуса: «Хорошо, когда чистенькие, новые, аккуратненькие. Без всяких поломок, без ничего».
Сегодня почти 11 тысяч школьников области нуждаются в доставке от дома до школы. Учебные заведения необходима не только обеспечить транспортом, но и профессиональными водителями, проследить за качеством дорог. Расширение транспортного цеха позволит в предстоящем учебном году пересмотреть маршруты — и сделать их короче. Некоторым школьникам, например, приходится проезжать через несколько населенных пунктов, прежде чем, они добираются до школы.
Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Разбросанность сел, школ базовых — далеко. Поэтому это уже узаконенная составляющая учебного процесса, но с элементом особой безопасности. Вот почему каждый год безукоризненно, отслеживаем. В этом году 107 млн рублей заложено, поэтому приобретены заранее автобусы.