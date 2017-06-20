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04:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Грибком и плесенью покрылись стены дома для сирот в Хабаровском крае

Новоселы боятся, что зимой из-за сырости квартиры превратятся в ледники.

Источник: Губерния онлайн

Жители дома № 18 на улице Геологов поселка Солнечного обратились в отделение Общероссийского народного фронта с жалобой на некачественный ремонт. Сироты и молодые семьи поселились в старом общежитии, где прошла реконструкция. Жильцы рассказали, что сразу после их переезда стены покрылись грибком и плесенью, проблемы есть и с утеплителем. Если ситуация не изменится, местные жители собираются обратиться в прокуратуру и следственный комитет, сообщает портал «Губерния».

Жилье в Солнечном сироты и молодые семьи получили в декабре 2014 года. Общежитие было построено в 50-х годах прошлого века; после перестройки дом пустовал около 10 лет, а в 2014 году его реконструировали. Въехав в квартиры, люди заявили, что жить в них невозможно. После многочисленных жалоб местная управляющая компания начала делать выборочный ремонт в квартирах — он идет до сих пор. По словам самих жителей, в целом ситуация не изменилась.

«Мы заехали в дом 25 декабря три года назад, с тех пор мы боремся с грибком из-за сырости и терпим постоянные сквозняки. Черная плесень была под батареями и на потолке. Я и ребенок постоянно простужались и болели. Сейчас, после ремонта, ситуация немного лучше, но не во всех квартирах. У моих соседей до сих пор в углах квартир есть грибок. Если ничего не делать, то зимой стены наших квартир превратятся в ледник», — рассказала одна из жительниц дома на улице Геологов, 18.

Ремонтирует управляющая компания только самые проблемные помещения. В среднем на то, чтобы устранить проблемы хотя бы в одной квартире, уходит порядка 150 тысяч рублей.

На днях в общежитии побывал эксперт хабаровского отделения ОНФ Игорь Ковалев.

«Мы выехали на место и нашли много нарушений технологии строительства. Приведу простой пример — по техзаданию требовалось утеплить помещения изнутри. Проектировщики посчитали, что утеплитель достаточно будет зашить двумя листами ГВЛ. Нужно понимать, что здание несколько лет стояло заброшенным, поэтому требования по его теплоизоляции нужно выполнять неукоснительно, но подрядчик решил сэкономить. Мало того, что вместо ГВЛ использовался гипсокартонный лист, что уже является грубейшим нарушением, так в некоторых квартирах нет даже утеплителя», — рассказал Игорь Ковалев.

ОНФ направил письма-жалобы в профильные министерства Хабаровского края, а также в управление регионального государственного контроля и лицензирования. Следующими в списке адресатов могут стать прокуроры и следователи.

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