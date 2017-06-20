Строительство развязки на ул. Волочаевской может затянуться

Компания «Сибиряк», которая занимается строительством развязки на ул. Волочаевской, попросила сдвинуть сроки сдачи объекта. В качестве аргумента отмечается «отсутствие возможности вовремя исполнить государственный контракт» из-за изменившихся обстоятельств. Информация опубликована 19 июня на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

По данным инстанции, «Сибиряк» обратился с заявлением 7 июня. Иск фирмы был принят судом к производству. Предварительное судебное заседание намечено на 31 июля и начнется в 16: 00.

Напомним, стоимость работ по строительству съезда с 4 моста оценили в 3,2 млрд рублей. На эти деньги «Сибиряк» должен до ноября 2018 года построить основную магистраль, шесть подземных пешеходных переходов и четыре путепровода. Кроме того, проектом предусмотрено развитие сети улиц-дублеров и ул. Байкитской. Данная развязка является одним из объектов Универсиады-2019.

Добавим, в конце мая «Сибиряк» предлагал перекрыть 4 мост ради строительства развязки. Свое мнение специалисты компании объясняли наличием специальных конструкций, которые можно закрепить только с моста. Однако в КрУДоре тогда заявили, что не станут рассматривать такой вариант.