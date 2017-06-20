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08:16 (мск), источник: Om1.ru

Омичи могут рассчитывать на повышенную оплату сверхурочных

В Трудовой кодекс внесены поправки, касающиеся порядка установления неполного рабочего времени, а также оплаты сверхурочной работы.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». Закон о поправках ранее были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федераций.

Как сообщают на сайте Кремля, изменения в ТК РФ уточняют порядок установления неполного рабочего дня, в том числе о предоставлении работнику перерыва для отдыха.

Также теперь предусмотрено правило, по которому работающему на условиях неполного рабочего времени может быть установлен неполный рабочий день, но лишь при условии, что обе стороны в трудовом договоре установили неполную рабочую неделю, но с полным рабочим днем (сменой).

Корректировки коснулись и порядка оплаты труда в нерабочие праздники и выходные. Теперь оплата труда будет производиться всем работникам за те часы, что были отработаны в выходной и праздничный нерабочий день. К примеру, если на такой день выпадает часть рабочего дня (смены), то в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов.).

Новая редакция Трудового кодекса начнет действовать с 29.06.2017.

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