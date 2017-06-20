Первую линию продлят: развитие метрополитена Казани

Итоги открытого конкурса на разработку проектной документации и ещё ряд работ подведут 29 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По условиям госконтракта, победитель должен будет не только разработать проектную документацию, но и получить все согласования, включая заключение госэкспертизы. Кроме того, должно быть получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости. Срок выполнения работ — четыре месяца с даты заключения контракта с ГКУ «Главинвестстрой РТ». Начальная стоимость лота составляет 52 млн рублей.

Согласно с техническим заданием, строительство объекта должен быть разбито на два этапа. Первый из них предполагает сам участок со станционным комплексом, перегонными тоннелями и притоннельными сооружениями. Второй — дополнительные сооружения и устройства.

Также уточняется, что участок, определённый под линию, имеет мелкое заложение. В связи со сложными градостроительными условиями строительства и большим количеством подземных инженерных коммуникаций, перегонные тоннели будут строить закрытым способом.

В документации отмечается, что станция «Дубравная» должна быть размещена на пересечении улицы Р. Зорге и Ю. Фучика. Более того, проект должен предусмотреть её как пересадочную на станции «Ю. Фучика».