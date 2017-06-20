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07:13 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанские семьи все больше денег тратят на еду

Почти 46% потребрасходов уходит на продукты.

Источник: Zakon.kz

Затраты казахстанских семей на еду все больше увеличиваются. По итогам 1 квартала 2017 года доля затрат на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах домохозяйств составила 45,9% против 44,4% в январе-марте прошлого года, сообщают аналитики Ranking.kz. Это самый высокий уровень доли за первые 3 месяца года в течение последних 5 лет.

Напомним, что с 2012 по 2014 годы расходы на покупку еды в потребзатратах семей сократились до 41,8%, однако в 2015 году на приобретение продуктов питания стало уходить порядка 43,5%. Рост доли продуктовых затрат с тех пор продолжается. Наиболее заметно выросли траты казахстанских семей на мясо и мясопродукты — если в 1 квартале 2016 уходило порядка 14,6% потребительского бюджета, то в этом году доля выросла до 15,3%. Рост этот позитивен — казахстанцы в этом году увеличили потребление мяса на 0,5%, до 18,2 кг на душу населения. Также стало больше уходить средств на хлеб и крупяные изделия — 7,4% в потребрасходах против 7,1% год назад. Потребление хлеба и круп за год выросло на 0,7%. Из-за роста цен домохозяйствам РК приходится больше тратить на овощи — в 1 квартале 2017 на их покупку ушло 3,4% потребзатрат против 3,1% в 1 квартале 2016. При этом само потребление овощей резко сократилось — на 3,7%, до 19,1 кг на душу населения.

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Вместе с тем, меньше стало уходить у казахстанцев на покупку рыбы и морепродуктов (1,5% в потребзатратах против 1,65% год назад) — потреблять данные продукты питания жители РК стали меньше на 4,6%.

Из-за роста цен и сокращения реальных доходов наименее обеспеченные группы населения вынуждены меньше есть. Сокращение потребления было зафиксировано практически по всем основным группам продуктов питания. В частности, в структуре питания 10% наименее обеспеченного населения за год резко сократилось потребление картофеля — на 13%, до 8,1 кг на душу населения. Также они заметно меньше стали покупать сладостей (сахар, джем, мед, кондитерские изделия) — на 10,1% по сравнению с 1 кварталом 2016 года, и овощей — на 8,3%.

Казахстанцы с высокими доходами, напротив, стали больше есть. Особенно сильный рост был зафиксирован в потреблении фруктов — на 5,4% по сравнению с уровнем за январь-март 2016 года. Также 10% наиболее обеспеченного населения в РК за год стали больше есть хлебопродуктов и круп — на 5%; и мяса и мясопродуктов — на 4,7%. В целом, разрыв в качестве жизни между бедными и богатыми казахстанцами по потреблению продуктов питания увеличивается. В среднем в 1 квартале 2016 года 10% наиболее обеспеченного населения потребляли в 2,5 раза больше продуктов питания, чем 10% наименее обеспеченных казахстанцев. В текущем году (январь-март) этот разрыв углубился — разница составляет 2,7 раза.

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