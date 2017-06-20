Казахстанские семьи все больше денег тратят на еду

Затраты казахстанских семей на еду все больше увеличиваются. По итогам 1 квартала 2017 года доля затрат на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах домохозяйств составила 45,9% против 44,4% в январе-марте прошлого года, сообщают аналитики Ranking.kz. Это самый высокий уровень доли за первые 3 месяца года в течение последних 5 лет.

Напомним, что с 2012 по 2014 годы расходы на покупку еды в потребзатратах семей сократились до 41,8%, однако в 2015 году на приобретение продуктов питания стало уходить порядка 43,5%. Рост доли продуктовых затрат с тех пор продолжается. Наиболее заметно выросли траты казахстанских семей на мясо и мясопродукты — если в 1 квартале 2016 уходило порядка 14,6% потребительского бюджета, то в этом году доля выросла до 15,3%. Рост этот позитивен — казахстанцы в этом году увеличили потребление мяса на 0,5%, до 18,2 кг на душу населения. Также стало больше уходить средств на хлеб и крупяные изделия — 7,4% в потребрасходах против 7,1% год назад. Потребление хлеба и круп за год выросло на 0,7%. Из-за роста цен домохозяйствам РК приходится больше тратить на овощи — в 1 квартале 2017 на их покупку ушло 3,4% потребзатрат против 3,1% в 1 квартале 2016. При этом само потребление овощей резко сократилось — на 3,7%, до 19,1 кг на душу населения.