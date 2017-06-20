Казахстанские семьи все больше денег тратят на еду
Почти 46% потребрасходов уходит на продукты.
Почти 46% потребрасходов уходит на продукты.
Затраты казахстанских семей на еду все больше увеличиваются. По итогам 1 квартала 2017 года доля затрат на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах домохозяйств составила 45,9% против 44,4% в
Напомним, что с 2012 по 2014 годы расходы на покупку еды в потребзатратах семей сократились до 41,8%, однако в 2015 году на приобретение продуктов питания стало уходить порядка 43,5%. Рост доли продуктовых затрат с тех пор продолжается. Наиболее заметно выросли траты казахстанских семей на мясо и мясопродукты — если в 1 квартале 2016 уходило порядка 14,6% потребительского бюджета, то в этом году доля выросла до 15,3%. Рост этот позитивен — казахстанцы в этом году увеличили потребление мяса на 0,5%, до 18,2 кг на душу населения. Также стало больше уходить средств на хлеб и крупяные изделия — 7,4% в потребрасходах против 7,1% год назад. Потребление хлеба и круп за год выросло на 0,7%.
Вместе с тем, меньше стало уходить у казахстанцев на покупку рыбы и морепродуктов (1,5% в потребзатратах против 1,65% год назад) — потреблять данные продукты питания жители РК стали меньше на 4,6%.
Казахстанцы с высокими доходами, напротив, стали больше есть. Особенно сильный рост был зафиксирован в потреблении фруктов — на 5,4% по сравнению с уровнем за