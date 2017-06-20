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07:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

МинЖКХ Хабаровского края: о нормативах потребления коммунальных услуг

В связи с переводом ОДН из коммунальной в жилищную услугу, изменился порядок расчета норматива.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

С 1 июня 2017 года введены в действие нормативы потребления холодной (грячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее — норматив потребления холодной (горячей) воды на СОИ), утверждённые постановлением правительства Хабаровского края от 09.06.2015 г. № 130-пр (в ред. от 19.05.2017), сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства правительства Хабаровского края.

Необходимость введения новых нормативов связана с тем, что с 1 января 2017 года в соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса РФ расходы коммунальных ресурсов (холодной воды, горячей воды, электрической энергии), используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее — ОДН), исключаются из коммунального платежа и включаются в состав платы за содержание жилого помещения.

В связи с переводом ОДН из коммунальной в жилищную услугу, изменился порядок расчета норматива, при том, что порядок расчета размера платы не изменился — плата также пропорциональна доле на общее имущество.

Как следует из названия норматив потребления холодной (горячей) воды на СОИ — данный объем ресурса потребляется в целях надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения (он является обязательным), утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290.

Соответственно объем ресурса в размере норматива потребления холодной (горячей) воды на СОИ позволяет управляющей организации выполнить Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения.

Поэтому, норматив потребления холодной (горячей) воды на СОИ определяется только расчетным способом. Если ОДН определялся аналоговым (приоритетным) способом, а в случае отсутствия достаточных данных — расчетным способом, то теперь только расчётный способ — исходя из нормативного объема.

Именно эта логика и заложена в часть 9.2. статьи 156 ЖК РФ, согласно которой, после утверждения нормативов коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества многоквартирного дома, плата за коммунальный ресурс на СОИ производится только по нормативу.

В связи с тем, что нормативы, установленные аналоговым способом (исходя из фактического потребления) как правило, выше, чем определенные расчетным способом, нормативы на СОИ для большей части домов, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске снизились. Именно в этих населённых пунктах нормативы на ОДН по холодной воде были установлены аналоговым методом для домов с максимальной степенью благоустройства. В Хабаровске аналоговым методом нормативы на ОДН были установлены и по горячей воде.

В настоящее время на территории Хабаровского края нормативы холодной и горячей воды на СОИ в размере 0,0341 куб. метров в месяц на кв. метр общей площади соответствуют средним значениям по стране.

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