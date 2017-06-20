В Осинском районе ремонтируют дорогу в рамках подготовки чемпионата мира по биатлону

Автодорога Болгары — Юго-Камский — Крылово включена в программу развития региона и имеет особое значение с точки зрения транспортной доступности города Чайковского, где пройдет летний чемпионат мира по биатлону.

По словам подрядчика, работы идут в соответствии с графиком. Их окончание запланировано на 1 августа. Врио губернатора Пермского края Решетников уточнил, что вопреки неблагоприятной погоде необходимо не только выдерживать сроки, но и качество.

В текущем году в регионе на ремонт и строительство дорог из бюджетов всех уровней направлено 11,4 млрд рублей. Они распределены на 300 объектов совокупной длиной 500 км.