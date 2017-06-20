Катализатор для развития. В Новосибирске открылся международный форум «Технопром»
В Новосибирске открылся V международный форум технологического развития «Технопром».
В Новосибирске открылся V международный форум технологического развития «Технопром».
Как стало известно «ФедералПресс», в этом году основная тема мероприятия — диверсификация
На повестке форума — работа выставки «НТИ-Экспо», площадка «Сибирской венчурной ярмарки» и дискуссионные столы по грядущим вызовам российского
«Думаю, что участникам очень важно показать себя и свои проекты, — заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на открытии форума “Технопром”. — И одновременно увидеть перспективы дальнейшего развития, что возможно в диалоге с потенциальными инвесторами».
О задачах форума в своем выступлении сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
«По сути, у нас три важных направления: показать наши
«В нынешних условиях новосибирские предприятия вынуждены искать нестандартные решения. Потому форум — это хороший катализатор для
Международный форум технологического развития «Технопром» будет работать до 23 июня. Основное пленарное заседание состоится 21 июня и будет посвящено стратегии диверсификации предприятий в ОПК, где будет заслушан доклад