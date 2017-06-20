Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Германии США на новые антироссийские санкции
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Шестидневная война
08:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Катализатор для развития. В Новосибирске открылся международный форум «Технопром»

В Новосибирске открылся V международный форум технологического развития «Технопром».

Как стало известно «ФедералПресс», в этом году основная тема мероприятия — диверсификация оборонно-промышленного комплекса и расширение научно-технического диалога с главными партнерами России.

На повестке форума — работа выставки «НТИ-Экспо», площадка «Сибирской венчурной ярмарки» и дискуссионные столы по грядущим вызовам российского научно-технического потенциала.

«Думаю, что участникам очень важно показать себя и свои проекты, — заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на открытии форума “Технопром”. — И одновременно увидеть перспективы дальнейшего развития, что возможно в диалоге с потенциальными инвесторами».

О задачах форума в своем выступлении сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«По сути, у нас три важных направления: показать наши научно-технические инициативы, определить направления в диверсификации оборонной промышленности и важная тема, в частности для Новосибирской области, — реиндустриализация», — отметил Осьмаков. О том, что тема диверсификация и реиндустриализация будет главенствовать на «Технопроме», упомянул и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В нынешних условиях новосибирские предприятия вынуждены искать нестандартные решения. Потому форум — это хороший катализатор для научно-технического развития, как региона, так и отдельных его представителей», — объяснил мэр.

Международный форум технологического развития «Технопром» будет работать до 23 июня. Основное пленарное заседание состоится 21 июня и будет посвящено стратегии диверсификации предприятий в ОПК, где будет заслушан доклад вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дмитрий Рогозин сегодня приедет в Нижний Тагил
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития рабочих отношений с РФ
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь