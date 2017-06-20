Катализатор для развития. В Новосибирске открылся международный форум «Технопром»

Как стало известно «ФедералПресс», в этом году основная тема мероприятия — диверсификация оборонно-промышленного комплекса и расширение научно-технического диалога с главными партнерами России.

На повестке форума — работа выставки «НТИ-Экспо», площадка «Сибирской венчурной ярмарки» и дискуссионные столы по грядущим вызовам российского научно-технического потенциала.

«Думаю, что участникам очень важно показать себя и свои проекты, — заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на открытии форума “Технопром”. — И одновременно увидеть перспективы дальнейшего развития, что возможно в диалоге с потенциальными инвесторами».

О задачах форума в своем выступлении сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«По сути, у нас три важных направления: показать наши научно-технические инициативы, определить направления в диверсификации оборонной промышленности и важная тема, в частности для Новосибирской области, — реиндустриализация», — отметил Осьмаков. О том, что тема диверсификация и реиндустриализация будет главенствовать на «Технопроме», упомянул и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В нынешних условиях новосибирские предприятия вынуждены искать нестандартные решения. Потому форум — это хороший катализатор для научно-технического развития, как региона, так и отдельных его представителей», — объяснил мэр.