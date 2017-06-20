В Омске еще не начался ремонт на пяти дорогах из-за нехватки техники

Подрядчиком на этих объектах выступает компания «СтройСервис», которой для продолжения работ требуется перебросить в Омск из других регионов дополнительную спецтехнику.

«Компания впервые за много лет должна выполнить ремонт нескольких дорог в Омске современным методом термопрофилирования с использованием современного ремиксера. Пока в Омске работает одна такая машина, которая завершает восстановление дорожного полотна на улице Ватутина», — прокомментировал первый вице-мэр Сергей Фролов.

При этом в мэрии утверждают, что серьезных отступлений от графика по ремонту пока нет — работы по контракту необходимо завершить к 27 июля. Сейчас всего отфрезеровано 73% асфальта, выложено 48% первого слоя, 19% — второго слоя, термопрофилирование выполнено на 18%, ресайклинг — на 39% плановой площади дорог.