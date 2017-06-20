Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Что дарить врачам: главные правила
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Шестидневная война
07:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске еще не начался ремонт на пяти дорогах из-за нехватки техники

Сейчас в Омске из 31 улицы, по которым определены подрядчики для ремонта, идут работы на 23 объектах, осталось нанести разметку на трех дорогах, а на пяти улицах ремонт еще даже не начинался.

Источник: РИА "Новости"

Подрядчиком на этих объектах выступает компания «СтройСервис», которой для продолжения работ требуется перебросить в Омск из других регионов дополнительную спецтехнику.

«Компания впервые за много лет должна выполнить ремонт нескольких дорог в Омске современным методом термопрофилирования с использованием современного ремиксера. Пока в Омске работает одна такая машина, которая завершает восстановление дорожного полотна на улице Ватутина», — прокомментировал первый вице-мэр Сергей Фролов.

При этом в мэрии утверждают, что серьезных отступлений от графика по ремонту пока нет — работы по контракту необходимо завершить к 27 июля. Сейчас всего отфрезеровано 73% асфальта, выложено 48% первого слоя, 19% — второго слоя, термопрофилирование выполнено на 18%, ресайклинг — на 39% плановой площади дорог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития рабочих отношений с РФ
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь