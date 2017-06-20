Правительство уточнило перечень финансируемых из бюджета работ при капремонте

В пояснении к документу отмечается, что в действующей редакции Градостроительного кодекса РФ отсутствует понятие «текущего ремонта объектов», а понятие «капитальный ремонт» допускает выполнение ремонта отдельных строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением несущих строительных конструкций). В связи с этим при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства выполняются различные виды ремонтных работ, состав которых по содержанию не всегда относится к работам по капитальному ремонту.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года закреплена необходимость проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, которые финансируются с привлечением средств бюджетной системы более чем на 50 процентов. Таким образом, возникла необходимость определить виды и объемы работ, в отношении которых будет проводиться такая проверка.

Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов капитального строительства закреплен в новом постановлении правительства.

Документ, отмечают в кабмине, дополнен «положениями, определяющими виды и объемы работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении которых проводится проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта».