Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Минобороны РФ ответило на решение США сбить самолет над Сирией
В семье Дмитрия Диброва растет гениальный ребенок
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Шестидневная война
07:38 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир

КРДВ подписала новые соглашения с резидентами ТОР и СП Владивосток.

Корпорация развития Дальнего Востока на прошедшей неделе подписала 6 соглашений с резидентами территорий опережающего развития и свободного порта для реализации инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений более 1,7 млрд рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест. Большая часть проектов касается Приморья и СП Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

В ТОР «Большой Камень» компания «Комплексный завод строительных изделий» наладит производство сварных металлоконструкций. Общий объем инвестиций в проект составит более 125 млн рублей.

«Положительная динамика экономической ситуации и увеличение предпринимательской активности в регионе позволяют говорить о перспективе будущего завода. Сегодня на территории Большого Камня ведется активное строительство нескольких жилых микрорайонов, которые будут обеспечены качественным строительным материалом. Статус резидента территории опережающего развития позволит значительно снизить затраты на строительство жизненно необходимых для города объектов и сделать доступнее квадратные метры жилья, что поможет обеспечить приток квалифицированных кадров для строящейся судоверфи и продолжит положительное развитие в целом Дальнего Востока», — комментирует генеральный директор «Комплексного завода строительных изделий» Валерий Буянов.

Новые резиденты свободного порта Владивосток запустят четыре инвестиционных проекта. Компания «Технонео» создаст предприятие по выпуску пластиковых баков во Владивостоке. Проекты по организации хранения грузов и строительству складского логистического комплекса реализуют компании «ТК Анри» и «Складмаркет».

Компания «Ареал-Недвижимость» построит современный жилой комплекс «Маринист» на 166 квартир во Владивостоке. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Приморье осужден экс-полицейский
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития рабочих отношений с РФ
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь