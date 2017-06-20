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07:52 (мск), источник: VN.ru

Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 20 июня

824 объекта отключено от горячей воды по состоянию на 20 июня в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии. Таким образом, за сутки количество домов и социальных учреждений, оставшихся без горячей воды, увеличилось на 65 объектов.

С 14 июня специалисты АО «СИБЭКО» проводят гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-4 (список улиц, подпадающих под испытания по ТЭЦ-4). Без горячей воды по этой причине остаются 676 объектов. Из них в Дзержинском районе — 157 объектов, в Калининском районе — 515 объектов, в Заельцовском районе — четыре объекта. Окончание испытаний намечено на 24 часа 21 июня.

В Центральном районе отключено четыре объекта по улицам Демьяна Бедного, Партизанской, Писарева и Татарской. Причина — устранение дефектов после испытаний на ТЭЦ-5. Подключение запланировано на 23 июня.

В Первомайском районе с 14 июня до 17 часов 26 июня отключено три объекта на улице 4-й Пятилетки (котельная № 14). С 19 июня до 16 часов 29 июня пройдут плановые ремонтные работы на котельной СТРОЙТЭКС. Отключения затронули 122 объекта на улицах Радужной, Ученической, Шукшина, Твардовского, Березовой, Пришвина, Одоевского, Каштановой, 1-й Каштановой, 2-й Каштановой.

Отключен один объект по адресу улица Тихвинская, 1 — до 17 часов 20 июня. Причина — устранение дефекта на трубопроводе. В Калининском районе с 19 июня до 24 часов 30 июня отключено 18 объектов в зоне котельной АО «Сибирьгазсервис» на улице Флотской.

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