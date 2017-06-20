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08:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровску напомнили о планах строительства еще одного аквапарка, но уже с курортом

Этот проект — составная часть проекта строительства 55-этажного небоскреба.

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

О планах по строительству аквапарка в составе бальнеологического курорта объявил сегодня на заседании гордумы Хабаровска бизнесмен Александр Сидоренко. Однако этот проект лишь часть большого проекта по строительству 55-этажного небоскреба, так как курорт планируют построить на месте размещения вспомогательной инфраструктуры к «высокому» проекту, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщил на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству Александр Сидоренко, после завершения строительства главного своего «детища», 55-этажного небоскреба в центре Хабаровска, в планах инвесторов еще и строительство курорта с гостиницей и аквапарком. Это строительство планируется развернуть на территории, где будет размещена вспомогательная инфраструктура для строительства небоскреба. На карте эта вспомогательная инфраструктура находится в аккурат вокруг территории, скромно обозначенной как «Аквапарк «Невада».

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— Наш подход к этой территории заключается в том, что мы планируем построить бальнеологический курорт-здравницу. Мы считаем, что город Хабаровск тем самым подчеркнет свою привлекательность для туристов, подчеркнет свой статус экологически чистого города. Тем самым мы подтвердим, что жить здесь престижно, что здесь есть выбор: куда сходить и что посмотреть, — сообщил бизнесмен. — Хабаровск должен победить в конкуренции, привлечь людей, которые приезжают с Камчатки, из Магадана, из Комсомольска-на-Амуре. Есть Анненские воды, есть Шмаковские воды, есть море, поэтому есть откуда воду привозить на наш бальнеологический курорт. Здесь будет искусственный пляж, покрытый настоящим песком, чаши с морской водой, здесь будут бассейны с анненской водой, со шмаковской водой. Люди смогут в субботу, воскресенье прийти и восстановить свои силы. Мы хорошо знаем по опыту работы фитнес-клуба Global для чего люди туда ходят, какой возрастной категории эти посетители, что они хотят увидеть и какую услугу получить.

Пропускная способность курорта с гостиницей и аквапарком — 20000 человек в сутки. Предусмотрен подземный паркинг на 1500 мест. Ориентировочная стоимость строительства курорта с аквапарком и гостиницей — около 12 млрд рублей.

Стоит отметить, что проект аквапарка Александр Сидоренко впервые представил в ноябре 2015 года, заявив тогда, что «небоскреб — это первое звено в цепочке», которое притянет и другие проекты, призванные прославить Хабаровск на весь Дальний Восток как по-настоящему столичный город с развитой туристической инфраструктурой. А незадолго до этого о своих планах строительства первого в Хабаровске аквапарка заявили представители ГК «Невада».

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