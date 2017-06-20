Хабаровску напомнили о планах строительства еще одного аквапарка, но уже с курортом
Этот проект — составная часть проекта строительства 55-этажного небоскреба.
Этот проект — составная часть проекта строительства 55-этажного небоскреба.
Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.
О планах по строительству аквапарка в составе бальнеологического курорта объявил сегодня на заседании гордумы Хабаровска бизнесмен Александр Сидоренко. Однако этот проект лишь часть большого проекта по строительству 55-этажного небоскреба, так как курорт планируют построить на месте размещения вспомогательной инфраструктуры к «высокому» проекту, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как сообщил на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству Александр Сидоренко, после завершения строительства главного своего «детища», 55-этажного небоскреба в центре Хабаровска, в планах инвесторов еще и строительство курорта с гостиницей и аквапарком. Это строительство планируется развернуть на территории, где будет размещена вспомогательная инфраструктура для строительства небоскреба. На карте эта вспомогательная инфраструктура находится в аккурат вокруг территории, скромно обозначенной как «Аквапарк «Невада».
— Наш подход к этой территории заключается в том, что мы планируем построить бальнеологический
Пропускная способность курорта с гостиницей и аквапарком — 20000 человек в сутки. Предусмотрен подземный паркинг на 1500 мест. Ориентировочная стоимость строительства курорта с аквапарком и гостиницей — около 12 млрд рублей.
Стоит отметить, что проект аквапарка Александр Сидоренко впервые представил в ноябре 2015 года, заявив тогда, что «небоскреб — это первое звено в цепочке», которое притянет и другие проекты, призванные прославить Хабаровск на весь Дальний Восток как