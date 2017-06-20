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08:11 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении

Лекарства в аптеках хранились в неправильных условиях.

При проведении прокуратурой города Находки Приморского края проверки на предмет соблюдения участниками фармацевтического рынка законодательства об охране здоровья граждан в аптеках и аптечных пунктах выявлены нарушения требований законодательства, предъявляемых к хранению лекарственных средств, выразившиеся в неисправности гигрометров и термометров, используемых для измерения влажности и температурного режима при хранении лекарств в помещениях и холодильных установках, либо не прошедших в установленном законом порядке поверку на их пригодность, хранение в холодильниках, предназначенных для лекарственных средств наряду с лекарствами продуктов питания и др.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурором города руководителям четырех ООО внесены представления об устранении нарушений законодательства о хранении лекарственных средств, которые рассмотрены и удовлетворены, 4 лица, допустивших нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По факту выявленных нарушений прокурором города в отношении руководителей указанных аптечных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, реализации продукции, не соответствующей таким требованиям), по результатам рассмотрения которых территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 10 тыс. руб.

Кроме того, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Приморского края находятся возбужденные по фактам выявленных нарушений прокурором города Находки дела об административных правонарушениях в отношении указанных юридических лиц.

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