Челябинская область направляет дополнительные средства на газификацию

Как сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, выделенные средства направят на финансирование 53 проектов в 34 муниципальных образованиях.

Голубое топливо появится в Летягино (Южноуральского городского округа), деревне Акбашево (Аргаяшского района), поселке Новый (Брединского района), поселке Алексеевка (Варненского района), поселке Белоусово (Еткульского района), поселке Дубровка (Коркинского района) и деревнях Татарка и Андреевка (Увельский район).

Всего в 2017 году газификацию в области будет направлено 1,37 миллиарда рублей. «Это позволит газифицировать всего более 7 тысяч домов и квартир, построить более 300 километров газораспределительных сетей и десятки объектов газоснабжения», — уточнил Шаль.

Кроме этого, будут капитально отремонтированы за счет областных средств еще более 15 километров трубопроводов различного назначения: теплосети, водоводы, канализации.

Напомним, по инициативе Бориса Дубровского программа газификации Челябинской области возобновилась в 2014 году. В 2014—2016 годы по решению губернатора Бориса Дубровского на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета был направлен 1 миллиард 679 миллионов рублей. За три года построено 903 километра газопроводов, возможность подключения к голубому топливу получили 33,3 тысячи абонентов. На начало текущего года уровень газификации региона составлял более 70%.