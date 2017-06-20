Ввоз опасного мяса и животных из Казахстана запретили

Россельхознадзор принял специальные меры, чтобы предотвратить угрозу распространения вируса в РФ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

С 16 июня ограничен ввоз жвачных животных, свиней, генетического материала и животноводческой продукции. Он, в частности, коснется продуктов животного происхождения, которые не подверглись обработке при температуре 72 градуса в течение минимум 30 минут.

«Пастереллез относится к группе заболеваний, общих для человека и животных. Источником возбудителя инфекции являются больные животные и животные-бактерионосители (домашние птицы, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кошки, собаки, крысы, домовые мыши), у которых возбудитель находится в слюне, крови, моче и фекалиях. Человек заражается при соприкосновении с больными животными и при укусе ими. Возможна передача возбудителя через пищевые продукты и воду, загрязненные испражнениями животных, а также трансмиссивным путем при укусе слепней. Заражение человека от человека не наблюдается», — отметили в региональном управлении Россельхознадзора.

Южноуральцам настоятельно рекомендуют не покупать мясо без документов, подтверждающих его происхождение. Кроме того, пасти скот необходимо только в установленных местах и под контролем человека.