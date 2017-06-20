Ввоз опасного мяса и животных из Казахстана запретили
В Карагандинской области Казахстана зафиксировали вспышку пастереллеза.
В Карагандинской области Казахстана зафиксировали вспышку пастереллеза.
Россельхознадзор принял специальные меры, чтобы предотвратить угрозу распространения вируса в РФ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
С 16 июня ограничен ввоз жвачных животных, свиней, генетического материала и животноводческой продукции. Он, в частности, коснется продуктов животного происхождения, которые не подверглись обработке при температуре 72 градуса в течение минимум 30 минут.
«Пастереллез относится к группе заболеваний, общих для человека и животных. Источником возбудителя инфекции являются больные животные и
Южноуральцам настоятельно рекомендуют не покупать мясо без документов, подтверждающих его происхождение. Кроме того, пасти скот необходимо только в установленных местах и под контролем человека.
Добавим, пастереллез — очень редкое инфекционное заболевание, протекающее с воспалением кожи,