УФАС возбудило дело в отношении перевозчика маршрута «Пермь-Мостовая»
В Пермское УФАС России поступило жалоба на повышение стоимости проезда на автобусном маршруте № 111 «Пермь-Мостовая», который обслуживает
В Пермское УФАС России поступило жалоба на повышение стоимости проезда на автобусном маршруте № 111 «Пермь-Мостовая», который обслуживает
Как сообщает
Антимонопольная комиссия признала положение компании доминирующим, поскольку ООО «Бизнес Д» — единственный перевозчик, осуществляющий перевозки по маршруту «Пермь-Мостовая». Помимо этого, единственный учредитель компании также является учредителем и директором
Также проверка показала, что повышение стоимости проезда не обусловлено соответствующим ростом расходов, необходимых для реализации услуги. Комиссия выявила признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от