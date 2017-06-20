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09:14 (мск), источник: Коммерсантъ

УФАС возбудило дело в отношении перевозчика маршрута «Пермь-Мостовая»

В Пермское УФАС России поступило жалоба на повышение стоимости проезда на автобусном маршруте № 111 «Пермь-Мостовая», который обслуживает компания-перевозчик ООО «Бизнес Д».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в ходе проверки выяснилось. что стоимость проезда в 2016 году по маршруту «Пермь-Мостовая» повышалась дважды — 1 февраля 2016 и 22 декабря 2016 года. Во время второго повышения на 6,8% цены на билеты выросли на всех автобусных маршрутах компании пригородного сообщения.

Антимонопольная комиссия признала положение компании доминирующим, поскольку ООО «Бизнес Д» — единственный перевозчик, осуществляющий перевозки по маршруту «Пермь-Мостовая». Помимо этого, единственный учредитель компании также является учредителем и директором компаний-перевозчиков ООО «Инвест-Д» и ООО «СК-авто».

Также проверка показала, что повышение стоимости проезда не обусловлено соответствующим ростом расходов, необходимых для реализации услуги. Комиссия выявила признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции» в части установления монопольно высокой цены. В отношении ООО «Бизнес Д» возбуждено дело.

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