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09:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии уничтожили крупную партию гречки

Россельхознадзор провел проверку на качество и безопасность закупаемой крупы для одного из общеобразовательных учреждений Дуванского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что мешок с гречневой крупой был неизвестного сорта и происхождения, что могло быть опасно для здоровья и жизни людей.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли крупу и утилизировали ее. Более того, представители учреждения были привлечены к административной ответственности.

Комментарии
1
Алексей Чернов
Господа а как же тендерная система закупок?
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