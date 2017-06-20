В Башкирии уничтожили крупную партию гречки

Оказалось, что мешок с гречневой крупой был неизвестного сорта и происхождения, что могло быть опасно для здоровья и жизни людей.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли крупу и утилизировали ее. Более того, представители учреждения были привлечены к административной ответственности.