В Башкирии уничтожили крупную партию гречки
Россельхознадзор провел проверку на качество и безопасность закупаемой крупы для одного из общеобразовательных учреждений Дуванского района, сообщает
Россельхознадзор провел проверку на качество и безопасность закупаемой крупы для одного из общеобразовательных учреждений Дуванского района, сообщает
Оказалось, что мешок с гречневой крупой был неизвестного сорта и происхождения, что могло быть опасно для здоровья и жизни людей.
Сотрудники Россельхознадзора изъяли крупу и утилизировали ее. Более того, представители учреждения были привлечены к административной ответственности.