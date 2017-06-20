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09:13 (мск), источник: VLADNEWS

Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ

Виновные понесли наказание, людям должны выплатить их «кровные».

Источник: VLADNEWS

Прокуратурой Яковлевского района Приморского края проведена проверка соблюдения трудовых прав работников местного ООО; в ходе надзорных мероприятий выявлены факты занижения размера оплаты труда и периодичности ее выплаты, нарушения сроков оплаты труда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Так, в ходе надзорных мероприятий установлено, что зарплата большинства работников организации выплачивалась ниже МРОТ, составляющего 7 500 рублей.

Кроме того, в организации нарушались требования ст. 136 ТК РФ, предусматривающей выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца.

По фактам выявленных нарушений в отношении руководителя организации, а также самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, виновные привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 000 рублей.

Также во исполнение внесенного в адрес руководителя организации представления приняты меры к устранению выявленных нарушений и осуществлению перерасчета заработной платы работникам за ранее отработанное время.

Прокуратура продолжает контролировать ситуацию в организации.

Комментарии
1
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