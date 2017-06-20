Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
Виновные понесли наказание, людям должны выплатить их «кровные».
Виновные понесли наказание, людям должны выплатить их «кровные».
Прокуратурой Яковлевского района Приморского края проведена проверка соблюдения трудовых прав работников местного ООО; в ходе надзорных мероприятий выявлены факты занижения размера оплаты труда и периодичности ее выплаты, нарушения сроков оплаты труда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, в ходе надзорных мероприятий установлено, что зарплата большинства работников организации выплачивалась ниже МРОТ, составляющего 7 500 рублей.
Кроме того, в организации нарушались требования ст. 136 ТК РФ, предусматривающей выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца.
По фактам выявленных нарушений в отношении руководителя организации, а также самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, виновные привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 000 рублей.
Также во исполнение внесенного в адрес руководителя организации представления приняты меры к устранению выявленных нарушений и осуществлению перерасчета заработной платы работникам за ранее отработанное время.
Прокуратура продолжает контролировать ситуацию в организации.
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