Василий Голубев поручил вернуться к теме строительства ростовского метро

«Мы же говорим о стратегии развития Ростовской области до 2030 года! Мы, что, про метро забыли? Мы разве не хотим возвращаться к этой теме? Нельзя забывать про метро. Оно дорогое, оно непростое, но, слушайте, времена проходят. В конце концов, бюджет Ростовской области по итогам 2016 года впервые за всю свою историю стал профицитным», — сказал глава региона.

Он также поручил изучить опыт Казани, Нижнего Новгорода и других территорий.

«Метро должно быть, я Виталию Васильевичу Кушнареву сказал, что мы возвращаемся к теме метро, но только немного меняем оценку, изучая основательно опыт того, что уже сделано: где нужно глубокое залегание, где — низкое, 16-метровое, а где 22-метровое и так далее. Ростов стоит того, чтобы здесь было метро», — отметил Василий Голубев.

Напомним, что действовавшее в Ростове с 2008 года управление метро было упразднено в прошлом году — структуру городской администрации объединили с дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Тем не менее, проект метро входит в генеральный план донской столицы.

В частности предполагалось, что первая очередь первой ветки ростовского метро пройдёт от площади Дружинников на проспекте Стачки до площади Карла Маркса. При этом часть станций будет неглубокого заложения, а станция в районе железнодорожного вокзала будет организована на небольшой высоте. По расчётам, проведенным в 2011 году, стоить первая очередь должна была около 72 млрд рублей.