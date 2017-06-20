В начале июля временно отменят курсирование прицепного вагона Калининград — Гомель

Речь идёт о прицепном вагоне, входящим в состав поезда № 360/359 Калининград — Адлер. Курсирование приостановят по техническим причинам. Сообщается, что на участке Белорусской железной дороги запланировано проведение ремонтных работ.

Ранее Клопс.Ru передавал, что с 5 июня Белорусская железная дорога и АО «Федеральная пассажирская компания» включили в расписание движения пассажирских поездов дальнего следования беспересадочный вагон сообщением Гомель — Калининград. По завершении ремонта ж/д, вагон будет курсировать в течение всего летнего периода — до 19 сентября. Предварительная продажа билетов открыта во всех кассах дальнего следования.