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11:57 (мск), источник: Клопс.ru

В начале июля временно отменят курсирование прицепного вагона Калининград — Гомель

Со 2 по 8 июля временно отменят курсирование беспересадочного вагона Калининград — Гомель. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о прицепном вагоне, входящим в состав поезда № 360/359 Калининград — Адлер. Курсирование приостановят по техническим причинам. Сообщается, что на участке Белорусской железной дороги запланировано проведение ремонтных работ.

Ранее Клопс.Ru передавал, что с 5 июня Белорусская железная дорога и АО «Федеральная пассажирская компания» включили в расписание движения пассажирских поездов дальнего следования беспересадочный вагон сообщением Гомель — Калининград. По завершении ремонта ж/д, вагон будет курсировать в течение всего летнего периода — до 19 сентября. Предварительная продажа билетов открыта во всех кассах дальнего следования.

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