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09:44 (мск), источник: VN.ru

10 тысяч белых амуров поселились в озерах Новосибирска

Более 10 тысяч белых амуров — рыб семейства карповых — было выпущено в два озера Первомайского района Новосибирска, сообщает пресс-служба правительства области.

Процедура зарыбления озер состоялась при поддержке департамента природных ресурсов Новосибирской области. Два озера в районе улиц Радиостанция № 2 и Ласточкина были предварительно расчищены. Для запуска использовались годовалые особи белого амура.

По оценке экологов, данный вид рыбы улучшит экологическое состояние озер. «Сейчас подрядная организация, которая выполняла работы по расчистке водоемов, вышла с инициативой их зарыбления за счет собственных ресурсов. Свойство белого амура потреблять жесткую и мягкую водную растительность будет способствовать очистке и оздоровлению озер», — рассказал руководитель департамента Юрий Марченко.

На работы по расчистке озер было направлено 14,3 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Подрядная организация удалила и вывезла 28 тысяч кубометров иловых отложений, удалила камыш и кустарник. В результате улучшилось качество воды озер, площадь зеркала воды увеличилась почти в два раза.

Отличительной особенностью белого амура является быстрый рост, рыба достигает в весе до 40 килограммов, длиной до 120 сантиметров. Свое название амур получил в честь реки, в которой обитает — Амуре, также водится в Енисее, Волге, на Дону, на дальневосточном озере Ханка и в равнинных реках Китая. Разведение белого амура совместно с карпом повышает эффективность рыбоводства, поскольку белый амур не является конкурентом карпу по кормовой базе.

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