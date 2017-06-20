Сколько хотят зарабатывать медики Башкортостана — исследование

Сейчас на рынке труда республики медицинские работники входят в число 15 самых востребованных профессиональных отраслей региона. На одно рабочее место претендует почти три человека. Больше всего спрос на медработников у работодателей в Уфе, Стерлитамаке и Белебее.

Наиболее востребованы на сайте hh.ru в сфере «Медицина и фармацевтика» врачи различных специализаций: офтальмологи, психиатры, наркологи, диетологи, стоматологи, кардиологи, терапевты. На втором месте — специалисты в сфере продаж: медицинские представители, менеджеры по работе с аптечными сетями и клиентами, консультанты, специалисты по тендерам. Далее по востребованности следуют фармацевты и провизоры, младший и средний медперсонал, специалисты по клиническим исследованиям. Также работодатели часто ищут ветеринаров, работников регистратуры, специалистов по медицинскому оборудованию и маркетингу.

Интересно, что спрос и предложение на рынке труда в медицинской сфере не совпадают. Большинство кандидатов (36%) ищут себе работу в сфере продаж, каждый четвертый (24%) — хочет устроиться лечащим врачом, еще 19% собираются работать в качестве младшего и среднего медперсонала. Желающих быть провизорами и фармацевтами — 12%.