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09:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Сколько хотят зарабатывать медики Башкортостана — исследование

—УФА, 20 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Ко Дню медицинского работника аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Башкортостане и выяснили, какие специалисты востребованы в сфере медицины и фармацевтики, какую зарплату им предлагают и сколько человек претендует на одно рабочее место.

Сейчас на рынке труда республики медицинские работники входят в число 15 самых востребованных профессиональных отраслей региона. На одно рабочее место претендует почти три человека. Больше всего спрос на медработников у работодателей в Уфе, Стерлитамаке и Белебее.

Наиболее востребованы на сайте hh.ru в сфере «Медицина и фармацевтика» врачи различных специализаций: офтальмологи, психиатры, наркологи, диетологи, стоматологи, кардиологи, терапевты. На втором месте — специалисты в сфере продаж: медицинские представители, менеджеры по работе с аптечными сетями и клиентами, консультанты, специалисты по тендерам. Далее по востребованности следуют фармацевты и провизоры, младший и средний медперсонал, специалисты по клиническим исследованиям. Также работодатели часто ищут ветеринаров, работников регистратуры, специалистов по медицинскому оборудованию и маркетингу.

Интересно, что спрос и предложение на рынке труда в медицинской сфере не совпадают. Большинство кандидатов (36%) ищут себе работу в сфере продаж, каждый четвертый (24%) — хочет устроиться лечащим врачом, еще 19% собираются работать в качестве младшего и среднего медперсонала. Желающих быть провизорами и фармацевтами — 12%.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «медицина и фармацевтика» в республике составляет 33 тысячи рублей, в то время как соискатели хотят в среднем зарабатывать 40 тысяч рублей. Врачам, провизорам и фармацевтам обещают в среднем 30 тысяч рублей в месяц, специалистам по продажам — 34 тысячи, младшему и среднему медперсоналу — 23 тысячи рублей. Соискатели-врачи в среднем хотят получать 40 тысяч рублей в месяц, как и специалисты по продажам. Провизоры и фармацевты готовы зарабатывать 35 тысяч рублей в месяц, младший и средний медперсонал — 26 тысяч рублей.

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