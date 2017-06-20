Две тысячи самостроев снесут на Кубани

В Сочи находится 1 тысяча 116 многоквартирных домов, гостиниц и коммерческих объектов, возведенных незаконно. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал усилить контроль и, если потребуется, останавливать строительство на этапе котлована.

«Всегда за самовольно возведенным строением стоят конкретные люди. Поэтому никакой самовольности здесь нет. Здесь молчаливое согласие, и явно не безвозмездное. Сегодня в большой краевой команде нет таких, которые это молчаливое согласие дают. Не может быть, еще раз подчеркиваю, не может быть никаких новых самостроев. Это позиция, которая, я уверен, в крае сформирована. И она однозначно правильная, потому что она поддерживается жителями края», — приводит слова Кондратьева «Кубань24».