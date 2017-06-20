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11:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Две тысячи самостроев снесут на Кубани

КРАСНОДАР, 20 июня, ФедералПресс. В краснодарском крае будет проводится работа по сносу незаконно возведенных строений. На сегодняшний день их насчитали две тысячи. Больше всего — в Сочи.

В Сочи находится 1 тысяча 116 многоквартирных домов, гостиниц и коммерческих объектов, возведенных незаконно. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал усилить контроль и, если потребуется, останавливать строительство на этапе котлована.

«Всегда за самовольно возведенным строением стоят конкретные люди. Поэтому никакой самовольности здесь нет. Здесь молчаливое согласие, и явно не безвозмездное. Сегодня в большой краевой команде нет таких, которые это молчаливое согласие дают. Не может быть, еще раз подчеркиваю, не может быть никаких новых самостроев. Это позиция, которая, я уверен, в крае сформирована. И она однозначно правильная, потому что она поддерживается жителями края», — приводит слова Кондратьева «Кубань24».

Как писал ИА KrasnodarMedia, жители одного из домов-самостроев на улице Федора Щербины, 18 в поселке Российский остались без света и воды. В доме В шестиэтажном здании расположены 58 квартир, почти все — жилые. Застройщик возвел здание в 2011 году, но коммуникации не провел. Жильцы уверяют, что энергетики требуют пять миллионов, чтобы подключить нормальное электроснабжение.

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