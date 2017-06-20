ФАС заподозрила сотовых операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.

Абоненты мобильных операторов начали жаловаться в ФАС, заметив, что те почти одновременно отказываются от безлимита. В Минкомсвязи сообщили, что в прошлом году трафик мобильного интернета в России резко вырос до 3,8 млрд Гб, и ФАС сочла нынешнее поведение операторов на фоне роста потребления трафика неожиданным и вызывающим подозрения. В антимонопольной службе заявляют, что основным аргументом операторов по отказу от безлимитных тарифов стал рост нагрузки на сеть.

Решение о возбуждении дела, по словам госпожи Заевой, будет принято в ближайшее время. Операторам уже направлены необходимые запросы, ФАС изучает поступившую информацию.