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11:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФАС заподозрила сотовых операторов в одновременном отказе от безлимитных тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) допускает возбуждение дела в отношении операторов мобильной связи из-за синхронного отказа от безлимитных тарифов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.

Абоненты мобильных операторов начали жаловаться в ФАС, заметив, что те почти одновременно отказываются от безлимита. В Минкомсвязи сообщили, что в прошлом году трафик мобильного интернета в России резко вырос до 3,8 млрд Гб, и ФАС сочла нынешнее поведение операторов на фоне роста потребления трафика неожиданным и вызывающим подозрения. В антимонопольной службе заявляют, что основным аргументом операторов по отказу от безлимитных тарифов стал рост нагрузки на сеть.

Решение о возбуждении дела, по словам госпожи Заевой, будет принято в ближайшее время. Операторам уже направлены необходимые запросы, ФАС изучает поступившую информацию.

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