В Сибири создадут элементы десантного модуля для отправки на Марс

— В рамках проекта мы являемся разработчиками и изготовителями системы питания посадочного модуля, обеспечения энергетикой посадочного модуля. Заказчиком является НПО имени Лавочкина. К работам уже приступили, первый этап уже сдан, работы идут по графику, — передает информагентство слова гендиректора компании-разработчика Юрия Вилкова, участвующего в новосибирском форуме технологического развития «Технопром».

В рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020» отечественные ученые и инженеры выполнят десантный модуль с посадочной платформой — планируется, что эти конструкции будут действовать на Красной планете около года. Европейцы, в свою очередь, займутся созданием перелетного модуля и марсохода.