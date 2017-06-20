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10:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири создадут элементы десантного модуля для отправки на Марс

Сибирские ученые разрабатывают систему питания посадочного модуля в рамках проекта «ЭкзоМарс-2020». Как сообщает ТАСС, специалисты красноярского АО «Информационные спутниковые системы» намерены завершить свою часть работ менее чем через год.

Источник: Reuters

— В рамках проекта мы являемся разработчиками и изготовителями системы питания посадочного модуля, обеспечения энергетикой посадочного модуля. Заказчиком является НПО имени Лавочкина. К работам уже приступили, первый этап уже сдан, работы идут по графику, — передает информагентство слова гендиректора компании-разработчика Юрия Вилкова, участвующего в новосибирском форуме технологического развития «Технопром».

В рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020» отечественные ученые и инженеры выполнят десантный модуль с посадочной платформой — планируется, что эти конструкции будут действовать на Красной планете около года. Европейцы, в свою очередь, займутся созданием перелетного модуля и марсохода.

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