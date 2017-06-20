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10:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирский губернатор призвал отказаться от сырьевой экономики и импортозамещения

НОВОСИБИРСК, 20 июня, ФедералПресс. Выступая на международном форуме технологического развития «Технопром», губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий призвал перевести российскую экономику с импортозамещения на экспортоориентированное производство.

Как передает корреспондент «ФедералПресс» с места событий, об этом глава региона заявил в рамках дискуссии по реиндустриализации Новосибирской области на пленарном заседании «Делай в России: региональная повестка».

«В основе реиндустриализации лежат конкретные проекты, — заявил губернатор Городецкий, отвечая на вопрос директора Ассоциации инновационных регионов России Ивана Федотова, насколько программа реиндустриализации отличается от традиционной экономической стратегии развитии региона. — Они будут точками роста для Новосибирской области».

По словам новосибирского губернатора, развитие точек роста, в свою очередь, ложится в основу перспективы развития нашей экономики. «В этом случае нам следует сделать ставку на наше главное конкурентное преимущество — великую сибирскую науку, дабы научные разработки шли не на полки, а на производство», — пояснил Городецкий.

По мнению губернатора, в разрезе программы реиндустриализации Новосибирская область должна рассматриваться как пилотный регион с собственной моделью экономического развития, не основанной на сырьевой составляющей, с реальными конкурентными преимуществами, эффективными управленческими решениями и опорой на собственные силы. Конечная ориентация реиндустриализации на производство конкурентных товаров и услуг поможет выйти на зарубежные рынки, сменив в итоге экономику импортозамещения на экономику, ориентированную на экспорт.

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