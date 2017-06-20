Жители Дона накопили долгов почти на четыре миллиарда рублей

По информации пресс-службы УФНС по Ростовской области, сейчас на базе межрайонной ИФНС России N23 создан специализированный отдел, который координирует работу налоговых инспекторов с подразделениями службы судебных приставов. С 1 мая отдел уже принимает решения об обращении взыскания на имущество должников и передает эти данные приставам.

По словам руководителя УФНС по Ростовской области Дмитрия Фотинова, за четыре месяца текущего года в службу судебных приставов направлено 1,8 тысячи исполнительных листов на 50 миллионов рублей. Подразделениями регионального УФССП возбуждено 8,4 тысячи дел в общей сложности на 62 миллиона. В результате всех этих действий в бюджет уже поступило 48 миллионов.

Среди самых эффективных мер, которые лучше всего стимулируют ростовчан погашать задолженность, — арест имущества и ограничение на выезд за границу. Так, после наложения ареста на имущество должники за четыре месяца выплатили около 23 миллионов рублей. Всего же домов, машин и квартир под арестом в регионе оказалось в общей сложности на 52,3 миллиона рублей.

Мотивацией для погашения задолженности, особенно накануне летних отпусков, является и ограничение на выезд из России. Только в текущем году в отделы службы приставов сотрудники УФНС направили 2420 заявлений о временном ограничении на выезд должника — физического лица. Всего же в категорию невыездных, по данным налоговых органов, попадает почти 40 тысяч жителей области. И многие из них расплачиваются по счетам практически «сидя на чемоданах». Вот один из последних примеров: в отдел судебных приставов города Батайска должник достаточно оперативно перевел более 200 тысяч рублей, после того как его задержали перед вылетом за границу в одном из московских аэропортов.

Сейчас на Дону завершается кампания по взысканию в судебном порядке задолженности имущественных налогов, срок уплаты которых истек в декабре прошлого года. В УФНС получено из судов 2,8 тысячи решений на 82 миллиона рублей, и ожидается еще около 36 тысяч решений на 525 миллиона.

Кстати

10 миллиардов рублей долга по страховым взносам передано страховыми фондами налоговым органам в 2017 году. Из этой суммы 1,2 миллиарда взыскивают судебные приставы, еще 200 миллионов — налоговики.