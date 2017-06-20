Реальная зарплата на Кубани за год упала на 1,5%

Среднемесячная заработная плата в апреле 2017 года составила 29,5 тыс. рублей. Номинальный показатель по сравнению с апрелем 2016 года увеличился на 2,9%.



Наиболее высокая заработная плата в апреле 2017 года сложилась у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью (в 1,9 раза выше среднекраевого уровня), добычей полезных ископаемых (в 1,6 раза), деятельностью в области информации и связи (в 1,5 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий (в 2,7 раза выше среднекраевого уровня).



Ниже среднекраевого уровня в апреле 2017 г. заработная плата сложилась в организациях, занятых деятельностью по операциям с недвижимым имуществом — в 1,3 раза, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в образовании — в 1,2 раза. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи и изделий из кожи, производством текстильных изделий — в 2,2 раза, производством мебели — в 2,1 раза, полиграфической деятельностью и копированием носителей информации — в 2,0 раза, производством одежды — в 1,9 раза, сообщает РБК-Юг со ссылкой на Краснодарстат.