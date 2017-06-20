Доходы свердловского бюджета выросли на 8,9 миллиардов рублей

Существенный рост поступлений налогов в казну региона отмечен законодателями в ходе подготовки законопроекта о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, законопроект был одобрен на заседании правительства Свердловской области, которое прошло под руководством главы региона Евгения Куйвашева, и предполагает увеличение доходной и расходной частей бюджета на 8,9 млрд руб.

Как отмечено на заседании комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам, за январь-май текущего года поступления по налогу на прибыль организаций возросли на 7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост отмечается у предприятий газовой отрасли, металлургии, транспорта и ОПК.

Рост НДФЛ, по сравнению с прошлым годом, составил 2 млрд руб. за счет увеличения заработной платы на уральских предприятиях.

«В течение мая-июня мы обсуждали ситуацию с 87 крупнейшими налогоплательщиками региона. Руководители этих предприятий ожидают сохранение положительной динамики платежей в бюджет до конца 2017 года. Все это дает нам уверенность в необходимости уже во второй раз в текущем году внести корректировки в региональный бюджет в сторону увеличения его доходов и расходов», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Напомним, объем доходов консолидированного бюджета Свердловской области за пять месяцев текущего года составил 107,6 млрд руб. Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета — 102,2 млрд руб., из них 33,3 млрд — поступления по налогу на доходы физических лиц, 33,1 млрд — поступления по налогу на прибыль организаций. К уровню аналогичного периода прошлого года поступления возросли на 10,5 млрд руб. или на 11,5%.

Доходы собственно областного бюджета составили 89,2 млрд руб., из которых 82,9 млрд руб. — налоговые и неналоговые платежи. К уровню аналогичного периода прошлого года рост на 10,1 млрд руб. или на 13,9%.