В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 увеличат число стоек паспортного контроля

Согласно информации на сайте госзакупок, на эти средства планируется увеличить пропускную способность воздушной гавани, а именно организовать 17 мобильных стоек для Пограничной службы ФСБ, и увеличить количество камер в системе видеонаблюдения.

Покупателем выступает ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».