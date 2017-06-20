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10:59 (мск), источник: УралПолит.ру

В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 увеличат число стоек паспортного контроля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. На оборудование зоны контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово из федерального бюджета выделено 24,5 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, на эти средства планируется увеличить пропускную способность воздушной гавани, а именно организовать 17 мобильных стоек для Пограничной службы ФСБ, и увеличить количество камер в системе видеонаблюдения.

Покупателем выступает ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в рамках подготовки аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию вторую взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать и выпускать самолеты каждые две минуты, а также расширить зону стоянки воздушных судов.

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