В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 увеличат число стоек паспортного контроля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. На оборудование зоны контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово из федерального бюджета выделено 24,5 млн рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. На оборудование зоны контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово из федерального бюджета выделено 24,5 млн рублей.
Согласно информации на сайте госзакупок, на эти средства планируется увеличить пропускную способность воздушной гавани, а именно организовать 17 мобильных стоек для Пограничной службы ФСБ, и увеличить количество камер в системе видеонаблюдения.
Покупателем выступает ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в рамках подготовки аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию вторую