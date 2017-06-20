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15:26 (мск), источник: Городской репортер

На дорожное строительство в Ростове выделили более 6 млрд рублей

В этом году на дорожное строительство в Ростове направлено почти 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как говорится в сообщении, работы ведутся на 80 объектах дорожного ремонта, завершены семь из них.

Стартовало благоустройство ул. Большой Садовой, которое будет завершено к концу года, подходит к концу ремонт улицы Левобережной и одновременно начинаются работы по благоустройству пешеходного бульвара на левом берегу Дона. Как уточняет пресс-служба администрации Ростова, до ноября 2017 года введут в эксплуатацию объект магистральной улицы «Южный подъезд — ул. Левобережная», а большую часть работ по благоустройству пляжной зоны левого берега Дона планируется завершить до 1 ноября, полностью закончить первый этап — до конца года.

«Вид некоторых объектов на правобережье совсем не радует глаз, если смотреть со стороны Дона: я имею в виду и высотку торгового центра, и здания института водного транспорта. Поэтому нужно провести визуальную ревизию облика Ростова со стороны Дона. Гости чемпионата должны запомнить Ростов-на-Дону красивым», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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