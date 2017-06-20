На дорожное строительство в Ростове выделили более 6 млрд рублей
В этом году на дорожное строительство в Ростове направлено почти 6,4 млрд рублей, сообщает
В этом году на дорожное строительство в Ростове направлено почти 6,4 млрд рублей, сообщает
Как говорится в сообщении, работы ведутся на 80 объектах дорожного ремонта, завершены семь из них.
Стартовало благоустройство ул. Большой Садовой, которое будет завершено к концу года, подходит к концу ремонт улицы Левобережной и одновременно начинаются работы по благоустройству пешеходного бульвара на левом берегу Дона. Как уточняет
«Вид некоторых объектов на правобережье совсем не радует глаз, если смотреть со стороны Дона: я имею в виду и высотку торгового центра, и здания института водного транспорта. Поэтому нужно провести визуальную ревизию облика Ростова со стороны Дона. Гости чемпионата должны запомнить