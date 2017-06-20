Квартиру жительницы Краснодара арестовали из-за долгов несуществующего мужа

В 2017 году Юлия Остапенко решила продать квартиру и взяла выписку из Росреестра. Она выяснила, что в 2015 году на ее жилье наложили арест.

«25 марта 2015 судья Прикубанского округа Ермолов Георгий Николаевич вел процесс, в котором я внезапно выступила ответчиком вместе со своим (!!!) мужем Остапенко Станиславом. Этого человека я никогда не видела, мы просто однофамильцы», — написала девушка в Фейбсуке.

Выяснилось, что Станислав брал в долг 1 млн 550 тыс. рублей, написал расписку «на блокнотном листочке» и деньги не вернул.

«Адвокат истца, Шульженко Илья Сергеевич, решил, что раз, по словам истца, ответчика видели с женой, то надо бы ему таковую подобрать. Выбор пал на меня, видимо в силу наличия недвижимости в собственности. Ни судья, ни его помощник не стали проверять наличие родственных связей между ответчиками, посчитав, что выписки из Росреестра о том, что у меня есть квартира, достаточно. И радостно запросили наложение на нее ареста (и таки получили его!), о котором я узнала в 2017 году во время попытки эту квартиру продать», — написала Юлия.