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11:49 (мск), источник: ЮГА.ру

Квартиру жительницы Краснодара арестовали из-за долгов несуществующего мужа

В Краснодаре квартиру местной жительницы два года назад арестовали из-за долгов незнакомого человека.

В 2017 году Юлия Остапенко решила продать квартиру и взяла выписку из Росреестра. Она выяснила, что в 2015 году на ее жилье наложили арест.

«25 марта 2015 судья Прикубанского округа Ермолов Георгий Николаевич вел процесс, в котором я внезапно выступила ответчиком вместе со своим (!!!) мужем Остапенко Станиславом. Этого человека я никогда не видела, мы просто однофамильцы», — написала девушка в Фейбсуке.

Выяснилось, что Станислав брал в долг 1 млн 550 тыс. рублей, написал расписку «на блокнотном листочке» и деньги не вернул.

«Адвокат истца, Шульженко Илья Сергеевич, решил, что раз, по словам истца, ответчика видели с женой, то надо бы ему таковую подобрать. Выбор пал на меня, видимо в силу наличия недвижимости в собственности. Ни судья, ни его помощник не стали проверять наличие родственных связей между ответчиками, посчитав, что выписки из Росреестра о том, что у меня есть квартира, достаточно. И радостно запросили наложение на нее ареста (и таки получили его!), о котором я узнала в 2017 году во время попытки эту квартиру продать», — написала Юлия.

Она добавила, что из-за ареста ей пришлось отменить сделку, нести денежные и временные потери.

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