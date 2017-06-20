Московская полиция закупит лошадей на два миллиона рублей

Полиция намерена купить десять лошадей орловской породы. В заявке отмечено, что лошади должны соответствовать племенным и ветеринарным свидетельствам. Лошади необходимы МВД для охраны общественного порядка на массовых и зрелищных мероприятиях, а также в московских лесопарковых зонах.

В феврале стало известно, что ГУ МВД объявило конкурс на закупку соляриев для лошадей из Первого оперативного полка полиции.