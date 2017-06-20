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13:35 (мск), источник: Афиша Daily

Московская полиция закупит лошадей на два миллиона рублей

Московское главное управление МВД разместило заявку на портале госзакупок о покупке лошадей на два миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Полиция намерена купить десять лошадей орловской породы. В заявке отмечено, что лошади должны соответствовать племенным и ветеринарным свидетельствам. Лошади необходимы МВД для охраны общественного порядка на массовых и зрелищных мероприятиях, а также в московских лесопарковых зонах.

В феврале стало известно, что ГУ МВД объявило конкурс на закупку соляриев для лошадей из Первого оперативного полка полиции.

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