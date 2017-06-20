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11:54 (мск), источник: Мослента

Захоронение XVI века нашли на территории «Зарядья»

Кости откопали в ходе земляных работ на Кремлевской набережной.

Источник: РИА "Новости"

Древнее захоронение обнаружили на территории строящегося парка «Зарядье», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Кости были найдены на Кремлевской набережной в ходе земляных работ. Прибывшие на место сотрудники полиции и Археологического бюро Москвы уже осмотрели их, по предварительным данным, захоронение относится к концу XVI века.

Останки отправлены в морг.

Парк «Зарядье» планируют открыть на месте снесенной гостиницы «Россия» осенью 2017 года ко Дню города. Строительные работы должны завершиться в августе, одновременно с этим идет обустройство климатических зон: тундры, степи, леса и заливных лугов. Благодаря ним в разных частях парка намерены создать разные микроклиматы.

В них уже высадили более 600 деревьев, свыше 8 тысяч кустарников и более 120 видов цветов, трав и даже ягод. Недавно там начали устанавливать валуны, привезенные из Карелии.

Комментарии
1
Виктор Гущин
А что, ложиться нужно уже сейчас?
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