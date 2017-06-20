Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах

Как сообщалось ранее, Банк России обнаружил в банковской системе РФ в I квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте — купюры в 1 тыс. рублей (5,2 тыс.). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом 10 рублей — всего две штуки.

Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом 10 рублей, 37 — номиналом пять рублей и одна — номиналом два рубля.