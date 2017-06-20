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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ООО «Свинокомплекс Пермский» отключат от электроэнергии за долги

Сегодня будет прекращено электроснабжение производства по переработке продукции ООО «Свинокомплекс Пермский».

Такое решение принято руководством ПАО «Пермэнергосбыт» в связи с образованием значительной — более 120 млн руб. — задолженности ООО «Свинокомплекс Пермский» за поставленную электроэнергию.

«ПАО «Пермэнергосбыт» неоднократно предпринимало попытки решения вопроса с задолженностью свинокомплекса путем переговоров, однако эти попытки не привели к позитивным для нас результатам. Потому единственным возможным для себя решением мы считаем прекращение роста этой задолженности посредством полного отключения производственных мощностей свинокомплекса от энергоснабжения. При этом отмечу, что объекты социальной сферы — например, детский профилакторий — отключены не будут, мера воздействия коснется только производства. Возобновление подачи электроэнергии на свинокомплекс возможно только после частичного погашения задолженности, а также заключения и соблюдения должником плана-графика погашения задолженности в полном объеме», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт.

ООО «Свинокомплекс Пермский» входит в омскую группу компаний «Синергия». Является арендатором имущественного комплекса АО «Пермский свинокомплекс» (владелец — правительство Пермского края). Занимается воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, а также переработкой. Обеспечивает Пермский край свининой на 82%.

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