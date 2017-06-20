Волгоградцы реже ходят в рестораны и чаще покупают в магазинах

Как следует из статистического исследования, в мае жители Волгоградской области потратили на покупки в магазинах порядка 29,5 миллиардов рублей. За пять месяцев года эта сумма составила свыше 140 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли вырос в сравнении с апрелем на 2,2%, и приблизился к показателям того же периода прошлого года.

Спад отмечается в сфере общепита: оборот в учреждениях общественного питания в мае составил 97,3% в сравнении с предыдущим месяцем. При это он вырос в сравнении с прошлым годом — 101,6%. За пять месяцев жители области отставили в кафе, столовых и ресторанах порядка 4,3 миллиарда рублей.