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12:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы реже ходят в рестораны и чаще покупают в магазинах

Данные об обороте розничной торговли в январе-мае 2017 года представил Волгоградстат, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как следует из статистического исследования, в мае жители Волгоградской области потратили на покупки в магазинах порядка 29,5 миллиардов рублей. За пять месяцев года эта сумма составила свыше 140 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли вырос в сравнении с апрелем на 2,2%, и приблизился к показателям того же периода прошлого года.

Спад отмечается в сфере общепита: оборот в учреждениях общественного питания в мае составил 97,3% в сравнении с предыдущим месяцем. При это он вырос в сравнении с прошлым годом — 101,6%. За пять месяцев жители области отставили в кафе, столовых и ресторанах порядка 4,3 миллиарда рублей.

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