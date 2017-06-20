В Волгограде в октябре завершат ремонт на улице Елецкой
Улица Елецкая в этом году будет комплексно обновлена в границах улиц Огарева и Азизбекова.
Улица Елецкая в этом году будет комплексно обновлена в границах улиц Огарева и Азизбекова.
Дорожной компании предстоит заменить бордюры протяженностью 800 метров, обновить дорожное покрытие общей площадью около 28 тысяч квадратных метров.
— Компания приступила к работам с конца мая, — рассказал представитель подрядной организации Роман Кравцов. — За это время мы полностью завершили фрезерование старого изношенного асфальта и подготовили основание. Параллельно на участке ведется замена бортового камня. Сейчас мы приступили к устройству выравнивающего слоя мелкозернистым асфальтобетоном — на данный момент уложено уже более 6 тысяч кв. метров. После этого на всем протяжении участка будет уложен еще один — верхний — слой
Водителям следует быть внимательными при передвижении по ул. Елецкой, где сейчас работает тяжелая дорожная техника, ведутся работы по восстановлению колодцев и ливнеприемников.
— В настоящее время дорожные бригады ведут работы на 3-й Продольной магистрали, пр. Дорожников, Ленкоранской, Краснознаменской, Азизбекова, Набережной 62-й Армии, — сообщили VOLGOGRADRU в
Всего в этом году планируется привести в порядок около 100 километров улиц.