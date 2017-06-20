В Волгограде в октябре завершат ремонт на улице Елецкой

Дорожной компании предстоит заменить бордюры протяженностью 800 метров, обновить дорожное покрытие общей площадью около 28 тысяч квадратных метров.

— Компания приступила к работам с конца мая, — рассказал представитель подрядной организации Роман Кравцов. — За это время мы полностью завершили фрезерование старого изношенного асфальта и подготовили основание. Параллельно на участке ведется замена бортового камня. Сейчас мы приступили к устройству выравнивающего слоя мелкозернистым асфальтобетоном — на данный момент уложено уже более 6 тысяч кв. метров. После этого на всем протяжении участка будет уложен еще один — верхний — слой щебеночно-мастичного асфальта с высокопрочным щебнем. Рассчитываем полностью завершить работы на Елецкой в октябре.

Водителям следует быть внимательными при передвижении по ул. Елецкой, где сейчас работает тяжелая дорожная техника, ведутся работы по восстановлению колодцев и ливнеприемников.

— В настоящее время дорожные бригады ведут работы на 3-й Продольной магистрали, пр. Дорожников, Ленкоранской, Краснознаменской, Азизбекова, Набережной 62-й Армии, — сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе администарции Волгограда. — Основательное обновление в ближайшее время начнется на 2-й Продольной магистрали, пр. Героев Сталинграда, Ополченской и других ключевых транспортных артериях города, на которых десятилетиями не проводились комплексные восстановительные работы.

Всего в этом году планируется привести в порядок около 100 километров улиц.